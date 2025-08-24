Ekranların kazananı belli oldu: İşte 23 Ağustos reyting sonuçları

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

23 AĞUSTOS CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye”, 2. sırada “Now Ana Haber Hafta Sonu” , 3. sırada ise Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür Show” tekrar bölümü yer aldı.

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye”, 2. sırada “Türkiye-İspanya FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Karşılaşması”, 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” tekrar bölümü yer aldı.

ABC’de 1. sırada “MasterChef Türkiye”, 2. sırada “NOW Ana Haber Hafta Sonu”, 3. sırada ise Güldür Güldür Show” tekrar bölümü yer aldı.