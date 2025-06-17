El açması yufkayı bile geçiyor; Çıtırtısını komşular duyuyor...

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Yufka ile açılan börekler, yapılan tatlılar, denenen tarifler sofraları süslüyor.

Özellikle de taze ve el açması yufka ile tadına doyum olmayan lezzetler ortaya çıkıyor.

Peki; bu yufkanın yerini alacak yeni bir bilgiye hazır mısınız...

Tüm dünya bu tarifi deniyor, hem de glutensiz!

PİRİNÇ YUFKASI

Pirinç yufkası, özellikle Asya mutfağında sıkça kullanılan, pirinç unu ve su ile hazırlanan, ince ve yarı şeffaf yapıda bir hamur ürünüdür. Marketlerde genellikle rice paper ya da spring roll wrapper adıyla satılır.

Kullanmadan önce hafifçe ıslatılır ve yumuşatılır.

İç harcınızı dilediğiniz gibi hazırlayıp pirinç yufkalarına sararak enfes börekler yapabilirsiniz.