El ve ayaklarınızın karıncalanmasının nedeni bakın neymiş...

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Günlük hayatta sıklıkla yaşanan durumlar arasında yer alan el veya ayaklarda meydana gelen karıncalanmalar kısa sürede geçiyor olsa da nedeni merak edilen durumların başında yer alır.

İster kollarda ister ayaklarda meydana gelen oldukça rahatsız edici bir his olan karıncalanma hissi tıbbi dilde “parestezi” olarak adlandırılıyormuş.

Tıbbi nedenlerden dolayı meydana gelen bu durumun kısa süreli olmasına rağmen oldukça rahatsız edici olmasının nedeni bakın neymiş.

KARINCALANMA HİSSİNİN NEDENİ...

Halk arasında karıncalanma olarak tabir edilen parestezi meğer el ve ayaklarda bulunan sinirlerin geçici olarak sıkışması veya hasar görmesinden dolayı meydana geliyormuş.

Sinirler beyne duyusal bilgileri taşıyan noktalar olduğundan buralarda meydana gelen sıkışma veya hasar görme durumu beyne gönderilen sinyallerde bozulmalar meydana geldiğinde biz bu durumu karıncalanma olarak hissederiz.

Kısa sürelide olsa yaşanan bu karıncalanma durumları karıncalanma yaşadığınız bölgedeki sinirlerinizin sıkıştığının ya da hasar gördüğünün birer işaretiymiş.