Elektrik, doğalgaz, su… Fatura ödeyenlere müjde; 3.000 TL destek verilecek

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Türk Ekonomi Bankası (TEB), fatura ödeyen müşterileri için müjdeyi duyurdu.

Banka, 1 Haziran 2024 tarihi itibariyle başlattığı kampanya ile fatura ödeyen herkese 3.000 TL'ye kadar indirim fırsatı sunuyor.

Kampanyaya katılan müşteriler, belirli şartları yerine getirerek her bir fatura ödemesinde %20 indirim kazanacak.

Kampanya, 1 Haziran 2024 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak ve TEB Kredi Kartları ile 5 yeni fatura ödeme talimatı veren müşteriler, her fatura için %20 indirim hakkı elde edecek.

Yılda toplamda 3.000 TL'ye kadar indirim kazanılabilecek bu kampanya, elektrik, doğalgaz, su ve diğer faturalar için geçerli olacak.

İşte kampanyanın detayları:

KAMPANYANIN DETAYLARI

Kampanya 01.06.2024 - 30.06.2025 tarihleri arasında TEB Kredi Kartları ile yeni verilecek olan otomatik ödeme fatura talimatları için geçerlidir.

İndirim kazanabilmek için kampanya kapsamında yeni verilecek olan faturaların tipleri farklı olması gerekmektedir. (Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb.)

Fatura başına en fazla 50 TL, ayda toplamda 250 TL kazanılabilir.

Kampanya kapsamında yılda en fazla 3.000 TL indirim kazanılabilir.

Vadesiz Hesap’tan verilen otomatik fatura ödemeleri kampanya kapsamında değildir.

İndirimin yansıtılacağı TEB Kredi Kartının işlem tarihinde açık olması gerekmektedir.

Müşterilerimiz kendi adına kayıtlı olmayan faturalar için de otomatik ödeme talimatı vererek kampanyaya katılım sağlayabilir.

İndirim kazanılabilmesi için kampanya döneminde verilen otomatik fatura talimatlarının kampanya dönemi içerisinde iptal edilmemiş olması gerekmektedir.

Kampanya başlangıç tarihi öncesinde aktif olup, kampanya süresi içerisinde iptal edilerek tekrar verilen otomatik fatura ödeme talimatları kampanyaya dahil değildir.

Kampanya kapsamında kazanılan indirim tutarı fatura ödemesinin gerçekleştirildiği ve kampanya koşullarının sağlandığı aydan sonraki ayın ilk haftasında kart hareketlerine (dönem içine ) yansıtılacaktır.

İlk ay fatura talimatı verip koşulları sağlayan ancak ilk ay faturası otomatik ödenemeyen müşterilerimiz için fatura talimatı iptal edilmediği sürece kampanya dönemi kapsamındaki sonraki aylarda da kontrol devam edecektir.

İndirim yapılabilmesi için otomatik ödeme talimatının belirtilen dönemlerde kredi kartından otomatik olarak ödenmesi gerekmektedir.

Ticari kartlar ve sade kartlar kampanyaya dahildir