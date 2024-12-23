Elektrik kesintisine çare BİM’de! Taşınabilir güç istasyonu geliyor; İşte fiyatı

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BİM, 2025 yılına hızlı bir giriş yapıyor!

1 Ocak itibarıyla mağazalarında satışa sunacağı yeni aktüel ürünlerle, evlerin konforunu artırmaya ve teknolojiyi yaşam alanlarına taşımaya hazırlanıyor.

Yeni yılın ilk gününde büyük fırsatlar sunan BİM, hem evde rahatlamayı hem de pratik çözümlerle yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

BİM’in 1 Ocak’taki kampanyasında öne çıkan ürünlerden biri, 39.990 TL’lik fiyatıyla dikkat çeken masaj koltuğu.

Ayrıca, elektrikli ısıtıcı ve buharlı ütü gibi pratik mutfak ve ev ürünleri de BİM’in yılbaşı kampanyasında yer alacak.

Öte yandan elektrik kesintilerine çare olan, kamp tatillerinin vazgeçilmezi taşınabilir güç cihazı uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

İşte BİM 1 Ocak indirim kataloğu…