Elektrik sayaçlarına dokunan yandı! Yeni dönem başlıyor

Haber Merkezi

Enerji kayıplarını önlemek ve kaçak elektrik kullanımını minimize etmek için teknolojiye yatırım yapan Dicle Elektrik, yine ezber bozacak bir projeyle gündemde.

Şirketin Ar-Ge departmanı tarafından geliştirilen ve EPDK onayından geçen “Haberleşmeli Nötrsüz Sayaç”, kaçak elektrikle mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Bu çığır açan sayaç, geleneksel sayaçların aksine, nötr hattı devre dışı bırakıldığında bile elektrik tüketimini ölçebiliyor.

Bu sayede kaçak elektrik kullanımı amacıyla yapılan nötr hattı manipülasyonları artık işe yaramayacak.

SİNYAL GÖNDERECEK!

Yeni sayaç, müdahale algıladığında SCADA sistemi üzerinden kontrol merkezine anında sinyal gönderiyor. Bu da olası kaçak girişimlerinin saniyeler içinde fark edilip önlenmesini sağlıyor. Yani, elektrik hattına yapılan her müdahale artık gözden kaçmayacak!

Eksim Holding AR-GE ve Dijital Süreç Yönetimi Direktörü Mustafa Çelikpençe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Özellikle tek fazlı sayaçlara yapılan müdahalelerle nötr hattı atlanarak gerçekleştirilen kaçak kullanımlar artık tarih olacak. Bu sayaç sayesinde kaçak kullanım azalacak, sistemin üzerindeki yük hafifleyecek ve milli ekonomimiz korunacak” dedi.