Elektrik tellerindeki bu toplar bakın ne işe yarıyor Elektrik telleri üzerinde sık sık gördüğümüz kırmızı-beyaz küreler, pek çoğumuzun merakını uyandırıyor. Peki bu küreler ne işe yarıyor? Kimsenin aklına gelmez.

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Elektrik tellerinde sıkça gördüğümüz renkli toplar, yani ikaz küreleri, halk arasında hep merak konusu olmuştur.

Peki, bu renkli topların aslında ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Elektrik tellerindeki renkli toplar, genellikle havai iletim hatlarında kullanılan işaretleyici veya uyarı amaçlı izolatörlerdir.

Bu renkli top izolatörleri, özellikle tellerin düşük irtifada olduğu veya geçiş alanlarında bulunduğu durumlarda kullanılarak, tellerin daha belirgin ve görünür olmasını sağlar.

Ne için kullanılır?

Bu küçük renkli toplar, güvenlik amacıyla kullanılır. Özellikle pilotların ve helikopter pilotlarının dikkatini çekmek, tellerin yerini belirtmek ve çarpışmaları önlemek için oldukça etkilidir.

Ayrıca, bu ikaz küreleri sayesinde, tellerin olduğu alanlardan geçen insanların ve araçların da daha dikkatli olması sağlanır.

Elektrik hatlarının güvenliği ve çevresel güvenlik ön planda olduğu için, ikaz küreleri küçük ama hayati bir rol oynar.

Renkli top izolatörleri, özellikle sisli hava koşullarında veya düşük görüş mesafesinde uçan araçlar için önemli bir işlevi yerine getirir.

Nerelerde kullanılır?

Özellikle havaalanlarına yakın bölgelerde, su yolları üzerinde ve çeşitli alçak uçuş bölgelerinde sıklıkla kullanılan bu küreler, havadan geçen iletkelerin belirginleştirilmesi ve dikkat çekilmesi amacıyla kullanılıyor.

İkaz kürelerinin montajı oldukça basit: havadan geçen iletkenin üzerine iki cıvatalı klemp ile bağlanıyorlar.

Bu sayede, uçan araçlar ve diğer hava taşıtları, tellerin konumunu daha rahatlıkla algılayabiliyor ve çarpışma riski önlenmiş oluyor.

Ayrıca, askeri üsler, polis istasyonları ve helikopter rotaları gibi alanlarda da ikaz küreleri sıkça kullanılıyor.