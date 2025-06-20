Elektrikli araç devi iflas başvurusunda bulundu! Toyota satın almayı planlıyordu

Çin otomotiv pazarında elektrikli araç üretimiyle öne çıkan otomotiv üreticileri arasında yer alan Net Auto’nun iflas başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Elektrikli araç pazarında “yeni nesil Tesla” olarak görülen Çinli otomobil üreticisi Neta Auto, resmen iflas başvurusunda bulunması sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Bir dönem Toyota’nın dahi ilgisini çeken şirketin çöküşü, sektörün ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaklaşık 10 bin çalışanı, onlarca ülkeye ihracatı ve iddialı elektrikli sedan modelleriyle dikkat çeken Neta Auto, birkaç yıl önce sektörün en umut vadeden isimlerinden biriydi.

Toyota’nın satın alma görüşmeleri yaptığı iddiaları gündemi meşgul etmişti. Ancak şiddetlenen fiyat savaşı ve artan finansal baskı, bu yükselişi dramatik bir sona dönüştürdü.

İFLAS SÜRECİ BAŞLADI!

Çin basınında yer alan haberlere göre, Neta Auto birkaç hafta önce iflas başvurusunda bulundu, ancak başvuru başlangıçta reddedildi. Ancak şirketin ana ortağı Hozon New Energy hakkında yapılan iflas incelemesi başvurusu Çin’deki Jiaxing Ara Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Bu da, iflas sürecinin resmen başladığı anlamına geliyor. Artık Neta Auto için geri sayım değil, tasfiye ve yeniden yapılanma dönemi başlamış durumda.