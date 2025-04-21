Elektrikli araç sahipleri dikkat! Meğer o hata menzili düşürüyormuş

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Elektrikli araçlar özelinde yapılan bir araştırma sonucunda menzili etkileyen faktörler ortaya çıktı. Özellikle bahar ve yaz aylarında takılan o aksesuarların menzili direk etkiliyor olması dikkat çekti.

Basit bir aksesuar olarak görülen ve bisiklet taşımayı kolaylaştıran tavan rafları meğer elektrikli araçlarda menzilin düşmesine neden oluyormuş.

Yapılan testlerde ortaya çıkan sonuçlarla birlikte basit bir aksesuar değişikliğiyle tek şarjla yüz kilometreye varan fark yaratabilmeniz mümkün oluyor.

TAVAN YERİNE ARKAYA TAKIN

Elektrikli araç bataryaları üzerine çalışan uzmanlar, bu durumun etkisini ortaya koymak için bir Volkswagen ID.4 modelini test etti. Araç, tavana monte bisiklet taşıyıcısıyla, arkaya monte bisiklet taşıyıcısıyla ve hiçbir taşıyıcı olmayacak şekilde üç farklı durumda test edildi, sonuçlar dikkat çekiciydi.

Normal kullanımda ID.4, saatte yaklaşık 75 mil (yaklaşık 120 km/s) hızla giderken kilovat saat (kWh) başına ortalama 3,5 mil (yaklaşık 5,6 km) yol kat edebiliyor.

Tavana monte bisiklet taşıyıcısı takıldığında bu değer 2,3 mil/kWh seviyesine kadar düşüyor. Bu da toplamda yaklaşık 92 mil (yaklaşık 148 km) menzil kaybı anlamına geliyor.

Aynı testte, arkaya monte edilen bisiklet raflarının menzili yalnızca kWh başına 3,2 mile düşürdüğü görüldü. Yani çatıya göre çok daha verimli bir seçenek olarak öne çıktı. Uzmanlar, bu tür taşıyıcıların hava direncini daha az artırdığı için yakıt tüketimi ve elektrikli menzil üzerinde daha hafif etki bıraktığını belirtiyor.