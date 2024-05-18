Elektrikte büyük devrim: O tarihe kadar tüm aboneler yapacak Elektrikte yeni dönem başlıyor. Ev ve iş yerlerindeki abonelik sistemleri değişecek. Aboneler o tarihe kadar uygulamak zorunda!

ensonhaber.com

Evlerdeki elektrik abonelikleriyle ilgili yeni bir dönem başladı.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren devreye giren yeni sistem, cep telefonları üzerinden pek çok işlemin kolayca yapılmasını sağlıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) taslağına dayanan bu projede, sürekli yeni gelişmeler yaşanıyor.

Akıllı elektrik sayaçlarıyla oluşturulan Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS), Türkiye genelindeki elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçlar için bir devrim niteliği taşıyor.

Bu uygulama sayesinde, elektrik tüketim verileri doğrulanıp saklanabiliyor ve sayaçlar ile merkezi yazılım arasında iki yönlü bir haberleşme sağlanıyor.

Bu uygulama hakkında yeni bir detay ortaya çıktı.

Bütün aboneler için o tarih son!

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), akıllı sayaçların geçmişe dönük verilerini takip etmeyi sağlayacak bir mobil uygulama geliştirmek için hazırlıklara başladı.

1 Haziran 2024 tarihine kadar tamamlanması planlanan bu uygulama, kullanıcıların elektrik tüketim verilerini daha kolay ve detaylı bir şekilde izlemesini sağlayacak.

Elektrik dağıtım şirketleri de bu dönüşüme ayak uydurmak için harekete geçiyor. EPİAŞ'a gerekli verileri sağlayacak altyapıyı 1 Temmuz 2024 tarihine kadar oluşturmaları gerekecek.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ise 1 Ocak 2025 tarihine kadar Merkezi Haberleşme Yazılımı Teknik Şartnamesi’ni yayımlayacak ve dağıtım şirketlerine yol gösterecek.

Dağıtım şirketleri, belirlenen tarihlere uygun olarak hareket ederek Merkezi Haberleşme Yazılımı'nı kuracak ve 1 Ağustos 2025 tarihine kadar uzaktan okuma yapılabilen tüm sayaçların verilerini bu yazılım ile entegre edecekler.