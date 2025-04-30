Elektrikten tasarruf ettiren klima taktiği: Sık sık açıp kapatan yandı

Haber Merkezi

Yaz mevsiminin kavurucu sıcaklarında birçoğumuzun kurtarıcısı haline gelen klimalar, ferahlığıyla rahatlatırken yüksek elektrik faturalarıyla da can sıkabiliyor.

Ancak uzmanlara göre, klima kullanımında dikkat edilecek birkaç basit ama etkili detay, hem serinliği hem de bütçeyi korumanın anahtarı olabilir.

En çok merak edilen soruların başında klimanın sürekli çalışmasının mı, yoksa ihtiyaç oldukça açılıp kapatılmasının mı daha ekonomik olduğu geliyor.

Uzmanlar ise bu konuda son noktayı koydu.

KLİMAYI SÜREKLİ AÇIK TUTMAK MI, ARADA KAPATMAK MI?

Enerji verimliliği konusunda yapılan araştırmalara göre, klimanın sık sık açılıp kapatılması cihazın daha fazla enerji tüketmesine neden oluyor.

Yani sanılanın aksine, klimayı kısa sürelerle çalıştırmak yerine sabit bir sıcaklıkta sürekli açık bırakmak, uzun vadede hem cihazın ömrünü uzatıyor hem de elektrik faturasını düşürüyor.

Klimayı her açışınızda cihaz, istenilen sıcaklığa ulaşmak için yüksek güçle çalışır. Bu ilk çalışma anları, cihazın en çok enerji tükettiği anlardır. Sık aç-kapa yapmak, bu süreci tekrar tekrar başlattığınız anlamına gelir.

Uzmanlara göre, günün büyük kısmını evde geçiriyorsanız klimanın sabit bir sıcaklıkta (24-26 derece arası öneriliyor) çalışması daha tasarrufludur.