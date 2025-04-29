Elinde olan yaşadı: Bu banknot adeta bir servet değerinde! 700 bin TL’ye kadar alıcı buluyor

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Hatalı basım yapılan geçmişi ve nadirliği sebebiyle değeri yıllar geçtikçe artan bozuk para ve banknotları olan ilgi her geçen gün artıyor.

Açık artırmada sergilenen ve koleksiyonerler tarafından rekor bedellerle satın alınan eski paralar ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 2 dolarlık banknotları da bu geçmişi ve nadirliği nedeniyle koleksiyonerlerin ilgi odağı haline gelmiş durumda.

1862 yılında basılan 2 dolarlık banknot, her ne kadar ilk çıktığı yıllarda ekonomiyi değiştirmemesi nedeniyle uğursuz olarak kabul edilmiş olsa da şimdilerde küçük bir servet niteliği taşıyor.

LANERLİ OLARAK ANILIYOR AMA KÜÇÜK BİR SERVETİN KAPILARINI ARALIYOR

1928 yılında şu anki boyutlarına indirilen banknotun üretimi her ne kadar sınırlandırılmış olsa da bu durum nadirliği nedeniyle daha kıymetli olmasına neden oluyor.

Günümüzde birçok mağaza, bu banknotları "sahte" veya "lanetli" olarak kabul etmiyor. Bu banknotun en dikkat çekici ve oldukça nadir olmasını sağlayan özelliği ise, kırmızı mührüdür.

1928'de basılan kırmızı mühürlü banknotlar, Thomas Jefferson'ın portresini ve Monticello malikanesinin gravürünü taşıyor. Seri numaralarının nadirliği ise bu banknotları daha da değerli kılıyor.

SERİ NUMARASINDA YILDIZ OLANLAR KIYMETLİ

seri numarasının sonunda bir yıldız bulunan "yıldız notları," hataların yerine basıldıkları için koleksiyoncular tarafından büyük ilgi görüyor.

Mükemmel durumda olan ve seri numarasının sonunda yıldız veya üzerinde kırmızı mühür bulunan 2 dolarlık eski banknotlar açık artırmalarda 20.000 dolara kadar alıcı bulabilir. Daha az nadir olanlar ise 1.500 dolara kadar değer kazanabiliyor.