Ellemeyin bile! Burun kıllarını almak bakın neye sebep oluyor Burun kıllarını kökünden kopartmak, tahmin edemeyeceğiniz sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

ensonhaber.com

Kişisel temizlik konusunda hassas olanlar, özellikle burun kıllarını almayı tercih ediyor.

Uzadığı zaman hoş görünmeyen burun kılları, erkek kadın fark etmeksizin herkeste olabiliyor.

Burun kılları konusunda daha hassas olmanızda yarar var. Çünkü bilinçsizce alındığında inanılmaz sorunlara yol açıyor.

İşte burun kıllarını koparmanın zararları...

İnanılmaz tehlikeli

Burun içindeki kıllar, burun boşluğunu mikroplardan korumaya yardımcı olur. Kılların çekilmesi veya tıraş edilmesi, mikropların daha kolay buruna girmesine ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilir.

Burun içindeki kılları almak, burun içini tahriş edebilir ve kaşıntıya neden olabilir. Bu durum, rahatsızlık hissine ve sürekli karışma dürtüsüne yol açabilir.

Burun içindeki hassas dokulara yönelik agresif bir yaklaşım, burun içinde travmalara neden olabilir.