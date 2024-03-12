Eltilerin birbirine vermediği güllaç tarifi! Her yaprağın arasına sürün... Ramazan'ın simge tatlısı Güllaç, klasik tariflerden uzak yöntemiyle misafirlerinizin hafızasına kazınacak.

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Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan bir lezzet olan güllaç; mısır nişastası, gül suyu, süt ve şeker ile hazırlanır.

Ramazan aylarında afiyetle tüketilen güllaç, yufkaları kurutulmuş şekilde marketlerde satılır.

Şekerle kaynatılan sütün ılıdıktan sonra beyaz yapraklar üzerine teker teker dökülmesi ve orta katına ceviz, badem, fındık gibi tercihe göre yemişler yerleştirilmesiyle bildiğimiz güllaç tatlısı ortaya çıkar.

Güllaç, sütlü olduğundan iftardan sonra rahatlıkla yenebilecek, hazmı kolay ve hafif bir tatlıdır.

Damaklarda iz bırakacak bir güllaç tarifi haberimizde...

Klasik tariften uzak, yiyenlerin malzemelerini soracağı o güllaç tarifi...

Kaymaklı güllaç tarifi

1 paket güllaç yaprağı

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 su bardağı dövülmüş ceviz veya fıstık

Kaymak

Gül suyu veya vanilya özütü (isteğe bağlı)

Pudra şekeri (servis için)

Yapılışı

İlk olarak sütü bir tencereye alın ve kaynatın. Şeker ekleyerek karıştırın ve şeker tamamen eriyene kadar kaynatmaya devam edin. İsteğe bağlı olarak gül suyu veya vanilya özütü ekleyebilirsiniz, ancak bu adımı atlamak da mümkündür.

Kaynayan sütü ocaktan alın ve soğuması için bir kenara bırakın. Sütün oda sıcaklığına gelmesi gerekmektedir.

Güllaç yapraklarını tek tek sütün içine batırarak yumuşamasını sağlayın. Yapraklar çok yumuşak olmasın, sadece hafifçe yumuşamaları yeterlidir.

Bir servis tabağının tabanına bir güllaç yaprağı yerleştirin. Üzerine ceviz veya fıstık serpin. İnce bir katman kaymak sürün. Ardından bir başka güllaç yaprağı ile kapatın.

Bu şekilde sırasıyla güllaç yapraklarını ve iç malzemeyi kullanarak katmanları oluşturun.

Son katmanı oluşturduktan sonra kalan sütü üzerine gezdirin. Daha sonra üzerine kaymak serpiştirin.

Güllaç, sütü çekene kadar buzdolabında dinlendirin. Sütü iyice çektiğinden emin olduktan sonra servis yapabilirsiniz.

Servis yaparken üzerine pudra şekeri serperek sunum yapabilirsiniz.