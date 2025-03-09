Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam...

Hüseyin Topuz

Dini bayramlarda olmak üzere yılda iki kez 16,5 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyesinin 2025'te artırılması bekleniyor.

Emeklilere yönelik bayram ikramiyesinin de bulunduğu yasa teklifi Pazartesi günü Meclis'e sunulacak.

Emeklilere bayram ikramiyeleri, geçen yıl 2 bin liradan yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkartılmıştı.

Milyonlarca emekli 2025 yılında emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak etmeye başladı.

İşte kulislerde konuşulan rakam...

4 bin lira beklentisi

Emekli bayram ikramiyesinin 2025 yılında bin lira artışla 4 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bir araya gelerek bir toplantı yapılması bekleniyor.

Önümüzdeki hafta da emekli ikramiyelerinin açıklanması ve resmileştirme sürecine girilmesi bekleniyor.