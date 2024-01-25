Emekli maaşlarına ek zam! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam farkları ne zaman ödenecek sorusu yanıt arıyor. Peki maaş zam farkları ne zaman ödenecek? İşte o tarih..

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarını ne zaman alacakları sorusu gündemde yer alıyor.

2024 yılı için SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı yüzde 49,25 olarak açıklanmıştı.

Konu hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadelere yer verdi;

"13 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize buradan bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibariyle yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Aslında başka bir ifadeyle hiçbir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimize ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz."

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam farklarını ne zaman alacağını öğrenmek için arama motorlarında araştırmalarına hız kazandırdı.

İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği o tarih...

Zam farkları ne zaman yatırılacak?

13 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak ayı maaşlarını zamlı olarak alacak.

Yapılacak artış, düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra maaşlara yansıyacak. Düzenlemenin hayata geçmesiyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine fark ödemeleri yapılacak.