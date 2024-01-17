Emekli olmadan da alınıyor! Bir dilekçe yazın: Aylık 3 bin 504 TL... Emekli olmayan vatandaşların da devlet ödemelerinden faydalanabilmesi mümkündür. "Yaşlı aylığı" kapsamında gerekli şartları sağlayanlar, 2024 yılında aylık 3 bin 504 lira ödeme alabilmektedir.

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Vatandaşlarını maddi olarak desteklemeye devam eden hükümet, emekli olmayanlar için de bir gelir kapısı sağlıyor.

Sigortası olmayan, çalışmamış ve emekliliğe hak kazanmamış olan erkek veya kadınlar, başvuru şartlarını sağladıkları anda ödemeden faydalanabiliyor.

"Yaşlılık aylığı" olarak bilinen bu ödeme için ilk şart 65 yaşında olmak.

Gereken diğer detaylar ise haberimizde...

65 yaş aylığından faydalanmak için;

Size yatırılacak 3 bin 504 TL’lik aylığın üzerinde bir gelire sahip olmamalısınız.

Belgeleri tamamlayın

Kanundan yararlanmak isteyen kişinin illerde Valilik, ilçelerde Kaymakamlıklara bir dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.

Muhtaçlık Belgesi (İlgili şahıs İl'de ikamet ediyorsa İl İdare Kurulu, İlçede ikamet ediyorsa İlçe İdare Kurulu tarafından adı geçen hakkında yapılacak gelir ve sosyal güvenlik tahkikatı sonucunda 5434 sayılı Kanunun 108. maddesindeki esaslar dikkate alınarak verilir)

3 adet belgelik fotoğraf.

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

İkametgah belgesi