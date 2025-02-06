Emekliler dikkat! 1 Mart’ta yürürlüğe alınacak: O ücretler maaşlardan kesilecek

Haber Merkezi

Almanya’da sağlık sistemindeki maliyetlerin hızla artması ve yaşlanan nüfusun sağlık hizmetlerine olan ihtiyacının yükselmesi, ülkedeki sağlık sigortası primlerinin de önemli ölçüde artmasına neden oldu.

Bu durum özellikle emekliler özelinde dikkat çeken bir kararın alınmasına neden oldu. 1 Mart 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile birlikte, emeklilerin sağlık sigortası katkı payları artacak ve bu da maaşlarında doğrudan bir düşüşe neden olacak.

Yeni düzenleme kapsamında, sağlık sigortası katkı payları yüzde 1,2 oranında artırılmasının ardından emekli maaşlarından kesinti yapılmasını emeklinin belini bükecek.

TÜM EMEKLİLERDEN KESİLECEK!

Almanya hükümeti tarafından alınan bu çarpıcı kararın özellikle düşük gelirli emekliler için önemli bir ekonomik yük oluşturacak.

Ülkede yaşan tüm emeklileri kapsayan uygulama 1 Mart itibariyle devreye alınması bekleniyorken Stiftung Warentest'in yaptığı araştırmalara göre, Mart 2025'ten itibaren emeklilerin maaşlarından ortalama yüzde 17,1 oranında sağlık sigortası katkı payı kesilecek.

Ancak bu oran, emeklinin bağlı olduğu sağlık sigortası şirketine ve gelir durumuna göre değişiklik gösterebileceği de vurgulanıyor.