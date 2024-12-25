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Emekliler dikkat! SGK paylaştı maaşlarda ödeme takvimi değişti: İşte, yeni takvim

Emekliler dikkat! SGK paylaştı maaşlarda ödeme takvimi değişti: İşte, yeni takvim SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. 2025 yılında yapılacak olan emekli aylığı ödemelerinin takvimi SGK tarafından paylaşıldı. İşte, yeni emekli aylığı ödeme takvimi…