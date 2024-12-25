Emekliler dikkat! SGK paylaştı maaşlarda ödeme takvimi değişti: İşte, yeni takvim

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişme SGK tarafından paylaşıldı. 1 Ocak 2025 itibari ile emekli aylığı ödeme takviminde değişikliğe gidildi.
Asgari ücretin artmasının ardından emekli maaşına yapılacak zam merakla beklenirken 4A ve 4B emeklilerinin maaş ödemelerinde 2025 takvimi belli oldu.
Emekli vatandaşlar SGK tarafından belirlenen 2025 takviminde yer alan tarihlere göre maaş ödemelerini alacak.
2025 4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar Ocak ayının 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar Ocak ayının 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar Ocak ayının 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar Ocak ayının 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar Ocak ayının 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar Ocak ayının 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar Ocak ayının 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar Ocak ayının 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar Ocak ayının 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar Ocak ayının 26'sında yapılıyor.
2025 4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar Ocak ayının 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar Ocak ayının 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar Ocak ayının 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar Ocak ayının 28'inde emekli maaşlarını alacaklar.