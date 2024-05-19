Emekliler için açılıyor: 1 ay boyunca ücretsiz... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan KYK yurtlarının emeklilere yazın ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

ensonhaber.com

Emekli vatandaşlar için sunulan imkanlar, her geçen gün genişliyor.

Bu seferki müjde, tatil yapmak isteyenler için geldi.

Emekliler ile ilgili yeni çalışma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı.

Bakan Işıkhan, “Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, 1 aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacaktır.” dedi.

Emekliye ücretsiz konaklama

Gençlik ve Spor Bakanlığı kendi bünyesindeki tesislerin ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı.

Emeklilerimiz tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan “Emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Emeklilerimize yönelik sağlık hizmetlerinden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacaktır.” dedi.