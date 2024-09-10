Emeklilere hayırlı olsun! SGK, Bağkur, Emekli Sandığı: Herkese Eylül'de çifte ödeme... SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı mensupları, eylül ayında maaşlarına ek olarak promosyon ödemesi de alabilecek. Bu kapsamda çifte ödeme alacak olan milyonlarca vatandaşın yüzü de cebi de gülecek.

Yağmur Dinç

Türkiye’de 16 milyon emekli Temmuz ayından itibaren zamlı maaş almaya başladı. Bu ayda maaş ödeme günleri için araştırmalar başladı.

Memur yani 4C emeklisi olanların maaşların 1-5 Eylül arasında almıştı.

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için de Eylül ayı emekli maaşı ödeme takvimi açıklandı.

Emekli maaşı ödeme günleri geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Eylül’de de değişmedi. Buna göre SSK emeklisi olanlar 17-25 Eylül tarihleri arasında, BAĞ-KUR emeklisi olanlar ise 26-28 Eylül tarihleri arasında emekli maaşlarını alacak.

Üstelik Eylül’de emekliye 2’si 1 arada ödeme var.

HEM MAAŞ HEM PROMOSYON

Diğer yandan milyonlarca emekli için ek ödemeler Eylül ayında da devam ediyor.

SSK, Bağ-Kur, 4C emeklisi fark etmeden tüm emekliler bankalardan promosyon alabiliyor.

Özel bankalar ve kamu bankaları maaş aralığına göre farklı promosyon miktarları sunuyor. Bu rakamlar 18 bin liralara kadar ulaşmış durumda.

Güncel emekli promosyon ücretleri Eylül ayı için geçerli. Yani 1-30 Eylül tarihleri arasında başvurusunu yapanlar bu rakamlardan yararlanabilecek.