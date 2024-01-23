Emeklilere müjde: 3’lü ödeme geliyor! Herkes o tarihte hesabını kontrol etsin Milyonlarca emeklinin uzun zamandır beklediği müjde geldi. Emeklilerin zamlı maaşları belli oldu. Bu yıl içerisinde emeklilere ödenecek diğer ücretler de merak konusu oldu. O tarihte 3’lü ödeme geliyor…

ensonhaber.com

Uzun bir süredir merakla beklenen emekli maaş zamları Ocak ayının ilk haftası netleşti.

Milyonlarca emekli, enflasyon oranlarının belirlenmesiyle birlikte zam oranlarını öğrendi ve ilk zamlı maaşlarını almaya başladı.

Ayrıca, yeni yılın ilk ayında emeklileri sevindirecek bir diğer gelişme ise bankaların sunacağı avantajlı fırsatlar ve promosyon ödemeleri oldu.

Bir diğer müjde ise milyonlarca kişinin nisan ayında Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye alacak olmaları.

Emekliye 3'lü ödeme geliyor

2018 yılından itibaren olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli vatandaş emekli ikramiyesi alacak.

Öte yandan emeklilere yönelik 2024 yılı banka promosyonları da güncellendi. Emekli bankalar 5 bin TL ile 15 bin TL arasında emekli promosyon fırsatı sunuyor.

Bu iki ödeme emeklilerin maaşlarıyla birlikte üçlenecek. Bu da emeklilerin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak.