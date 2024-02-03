Emeklilere müjde! Resmi Gazete'de yayımlandı! Zam farkları o tarihte hesaplarda... Milyonlarca emeklinin uzun süredir beklediği karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseldi. Peki, zam farkları ne zaman yatırılacak? İşte merak edilenler...

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En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam yapılmasını öngören çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kararla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseldi. Ayrıca kararda Bağ-Kur ve SGK emeklilerin zam oranı ise 49,25 olarak güncellendi.

Bütün emeklilerin zam oranlarının eşitlenmesinin ardından ise gözler ek zamlı maaş farklarının ödeneceği tarihlere çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatırılacak? İşte merakla beklenen o tarih...

Zam farkları ne zaman yatırılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ödenecek zam farklarının ödeme tarihlerini duyurdu.

Vedat Işıkhan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Aldığımız kararla emekli maaş artış oranlarını %49,25’te eşitlemiştik. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız.

SSK emeklilerimiz için 6 Şubat’ta, Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat’ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz."