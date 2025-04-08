Emeklilere yaz sürprizi; 3 ay sonra maaşa eklenecek...

Yağmur Uçar

Son olarak 2025 Ocak ayında zam alan emekliler, dört gözle yeni zammı bekliyor.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı "temmuz" ayında.

Temmuz ayı, 6 aylık enflasyon farkının oluştuğu ay olduğundan vatandaşlar tarafından heyecanla takip ediliyor.

6 aylık oran merak konusu olmaya devam ederken, 3 ayı şimdiden netleşti.

Mart ayı enflasyon oranı açıklandı ve emeklilerin alacağı minimum fark zammı belli oldu.

TEMMUZ'DA ÖDENECEK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mart ayında enflasyon aylık yüzde 2,46 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 mart ayı için yüzde 10.06 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.