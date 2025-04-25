Emeklilerin yeni gözdesi! Büyükşehirden kaçan oraya akın ediyor: Deprem riski az, kiralar uygun

Haber Merkezi

Olası büyük İstanbul depremine karşı endişeler artarken, vatandaşlar daha güvenli ve ekonomik bölgelerde yeni bir hayat kurma arayışına girdi.

Özellikle son günlerde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, deprem riski az olan bölgelerin mercek altına alınmasına neden oldu.

Bu süreçte dikkat çeken yerleşim yerlerinden biri de Kırklareli’nin Demirköy ilçesi oldu. Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yer alan bu küçük ve huzurlu ilçe, deprem riski taşıyan fay hatlarından uzak olması ve yaşam maliyetlerinin düşüklüğüyle adeta yeni bir cazibe merkezi haline geldi.

HEM UYGUN FİYATLI HEM GÜVENLİ

Olası büyük bir depremden kaçınmak isteyen vatandaşlar, İstanbul’un kalabalığından ve yüksek kira fiyatlarından uzaklaşıp, doğayla iç içe, güvenli bir hayat için Demirköy’ü tercih etmeye başladı.

Yemyeşil ormanları, sakin yaşamı ve komşuluk ilişkilerinin sıcaklığıyla öne çıkan ilçe, son yıllarda yoğun göç almaya başladı.

Özellikle emekli ve dar gelirli vatandaşlar için Kırklareli, güvenlik açısından ilk sıralarda yer alamaya başladı. İstanbul'a ise sadece 3 saat olması da ayrı bir avantaj sağlıyor.