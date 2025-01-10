Emeklilik şartları değişti: Artık o belgeye göre belirlenecek

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Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kabul edilen teklifle birlikte, 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olarak çalışmayan başlayan engelli SSK’lıların (4A) emeklilik koşullarında değişiklik yaşandı.

Yaşanan değişiklikle birlikte 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olanların engelli emeklilik sürecinde tek yetkili kurum SGK oldu.

YENİ RAPOR ŞARTI GETİRİLDİ

TBMM tarafından kabul edilerek yasalaşan teklifle birlikte, engelli emeklilik hakkından yararlanmak isteyen sigortalılar için SGK’nın sağlık kurullarından çalışma gücü kaybı raporu alması zorunluluğu getirildi.

Alınan rapor SGK sağlık kurulu tarafından onaylanırsa kişinin sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını tamamlaması halinde emeklilik hakkı kazanılacak.

VERGİ İNDİRİM BELGESİ DÖNEMİ TAMAMEN KALKTI

Mevcut uygulamada 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olan engelliler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği engellilik derecelerine göre vergi indirim belgesi alarak yaş şartı olmadan emekli olabilirken yeni düzenlemeyle birlikte bunda da değişiklik yaşandı.

Söz konusu yeni düzenleme ile birlikte artık vergi indirim belgesi esasına dayalı sistem kaldırıldı. Artık emeklilik işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışma gücü kaybı oranına göre yürütülecek.