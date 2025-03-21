Emekliye 20.000 TL nakit destek: Mart ayında başvuran alıyor

Haber Merkezi

Emekli ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesinin ardından bankalar, promosyon tutarlarını artırmaya başladı.

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine maaş taşıma karşılığında ek ödeme sunan bankalar, rekabeti kızıştırıyor.

DenizBank da Mart 2025 itibarıyla promosyon tutarlarını güncelleyerek emeklilere büyük bir fırsat sundu.

Maaşını DenizBank’a taşıyan emekliler, 20.000 TL’ye varan nakit promosyon alabilecek.

Ayrıca, emeklilere özel birçok ayrıcalık da sağlanacak.

TOPLAM 20.000 TL EMEKLİ PROMOSYON

DenizBank emeklilere büyük bir fırsat sunuyor. 12.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra, belirli bankacılık ürünlerini kullanan emeklilere ek olarak 8.000 TL’ye varan ek promosyon veriliyor.

Böylece toplamda 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon alma şansı doğuyor.

Bu kampanya, 04 Ekim 2024 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve maaşını 3 yıl boyunca buradan alacağını taahhüt eden emekliler için geçerli.

Aynı zamanda, DenizBank’tan maaş alan ve 3 yıllık taahhüdü kampanya döneminde sona eren emekliler de bu fırsattan faydalanabiliyor.

Kampanyanın detayları için tıklayınız.