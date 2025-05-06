Emekliye 2025 sürprizi: Maaşları direkt yükseltecek

Yağmur Uçar

Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına 2 kez zam alıyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

2025 yılı Temmuz ayında emeklilere yapılacak enflasyon farkı zammı, yılın ilk dört ayına ait enflasyon verilerine göre şekillenmeye başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyon verileri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık enflasyon oranı %13,36 olarak hesaplandı.

Peki, 2025 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte tahminler...

EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI 2025

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 2025 yılının ilk yarısındaki enflasyon oranı hakkında da tahminler ortaya çıktı.

Mayıs ayında yüzde 2,2 ve Haziran ayında ise yüzde 1,70'lik bir artış bekleniyor. Bu beklentilere göre, 2025 yılının ilk 6 ayında toplam enflasyon oranının yüzde 17,91 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Emekli maaşlarının Temmuz 2025'te ne kadar artacağı, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

Yapılacak zam, birçok emeklinin yaşam standardını doğrudan etkileyecek.