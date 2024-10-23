Emekliye ekim ayı müjdesi: Başvurana 24 bin TL yatıyor

Haber Merkezi

Ekim ayının son çeyreğine girerken, bankalar arasında emeklilere yönelik promosyon rekabeti hız kazandı.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi olan tüm vatandaşları yakından ilgilendiren yeni promosyon güncellemeleri ortaya çıktı.

Emekliler, ek gelir olarak gördükleri bu promosyon ödemelerinde en yüksek teklifi sunan bankayı tercih ederek maaşlarını taşımak istiyor.

Bu ay, hem özel hem de kamu bankaları, emeklilere yönelik cazip promosyon fırsatlarını duyurdu.

Maaşını bu bankaya taşıyan emeklilere 24 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

24 BİN TL EMEKLİ PROMOSYON

Ekim ayında emekliler için önemli bir sürpriz gerçekleştiren VakıfBank, maaş promosyonu konusunda dikkat çeken bir fırsat sundu.

Banka, emeklilere 12.000 TL’ye kadar net promosyon ödemesi yaparken, Troy kart kullanan emekli müşterilerine ek olarak 12.000 TL daha ödeme yapma kararı aldı.

Bu kampanya ile VakıfBank’ın toplam promosyonu 24.000 TL’ye kadar çıkıyor.

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