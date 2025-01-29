Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025: Emlak vergisi ilk taksit ne zaman?

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Ev sahiplerinin 2025 emlak vergisi ödeme dönemi yaklaşıyor.

Emlak vergisi, her yıl taşınmazın bulunduğu belediye tarafından belirlenen miktarda tahakkuk ettiriliyor.

Mükelleflerin, belirlenen taksit süreleri içinde ödemelerini yapmaları, gecikme faizleriyle karşılaşmamaları adına büyük önem taşıyor.

2025 yılının ilk ayı tamamlanırken, ev sahipleri emlak vergisinin ödeme tarihlerini araştırmaya başladı.

Peki, emlak vergisi ilk taksiti için son ödeme tarihi ne zaman? İşte 2025 emlak vergisi ödeme tarihleri:

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ 2025

Ev sahipleri, bu yıl iki taksitte ödenecek olan emlak vergisinin ilk taksitini 1 Mart ile 31 Mayıs arasında ödeyebilecek.

İkinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Mükellefler, TC kimlik numarası veya sicil numarasıyla online ödeme yapabiliyor.

E-devlet üzerinden, birçok belediyenin sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgilerine de ulaşmak mümkün.

Ödemeler, belediye veznelerinin yanı sıra posta çeki, e-belediye sistemi üzerinden kredi kartı ile ve bankalara havale ya da EFT yoluyla da gerçekleştirilebiliyor.