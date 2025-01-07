Emniyet kemeri cezası ne kadar oldu? İşte, emniyet kemeri takmamanın cezası...

Hüseyin Topuz

Trafik kazalarının önlenmesinde emniyet kemerinin hayati bir önemi bulunmaktadır.

Hem sürücüler hem de yolcular için hayati tehlikeleri minimize eden bu basit önlem, trafik güvenliğini artırmak adına dünya genelinde yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

Türkiye’de de emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek ve ihlalleri azaltmak amacıyla belirli yaptırımlar uygulanmaktadır.

Peki, 2025 yılı itibarıyla emniyet kemeri cezası ne kadar oldu? İşte yanıtı...

2025 yılında emniyet kemeri takmamanın cezası 993 TL olarak belirlenmiştir. Bu ceza, sürücü ve yolcular için geçerli olup, 15 gün içinde ödeme yapılması durumunda %25 indirim uygulanarak 744,75 TL'ye düşmektedir.