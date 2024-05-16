Emniyet kemerlerindeki bu küçük düğme bakın ne işe yarıyormuş… Araç içi güvenliğindeki en önemli adımlardan birisi de emniyet kemerleridir. Emniyet kemerlerinin üzerlerinde yer alan o düğmeler ise çoğu kişi tarafından süs zannedilir. Ancak durum çok farklıymış. Bakın o düğmeler ne işe yarıyormuş…

ensonhaber.com

Araçlar belki de hayati önem taşıyan küçük ayrıntılarla dolu olan yerler arasında ilk sırada gelir. Bu ayrıntılar arasında çoğu kişinin süs zannettiği ama asıl amacının çok önemli olduğu öyle bir nokta var ki yapılış amacını duyunca şaşırmamak elde değil.

Araçlardaki güvenlik önlemleri sağlayan noktalar arasında emniyet kemerleri en önemli mekanizmalardan biridir. Bu mekanizma herhangi bir kaza anında çarpışmanın etkisini azaltmak amacıyla tasarlanmıştır.

Emniyet kemerinin üzerinde bulunan o küçük düğme ise aslında oldukça önemli olan ancak çoğu kişi tarafından sadece bir süs olarak görülen küçük detaylar arasındadır.

Meğer hayati bir amacı varmış…

Yolcu kemerlerinde bulunan bu küçük ama işlevsel parça, aslında enerji yönetimi döngüsünü sağlayan önemli bir detaymış. Emniyet kemerinde bulunan bu detay, aslında kaza sırasında yırtılması için tasarlanmış. Kaza sırasında yırtılmasıyla çarpışmadan kaynaklanan şokun emilmesini sağlıyor.

Bu düğme, emniyet kemeri bağlayan yolcularda kaza sırasında yırtılarak açılıyor ve bu da emniyet kemerinin birkaç cm daha uzamasına olanak sağlıyor. Böylelikle emniyet kemerinin tamamının yırtılması önlenerek şokun emilmesini de sağlıyor.

Bir diğer kullanım amacı ise emniyet kemeri tokasının hareket hâlindeyken yan taraflara sürekli çarpmasının engellemek. Tokayı istediğiniz yükseklikle tutarak kaymasını bu halka sayesinde önleyebilmeniz mümkün oluyor.