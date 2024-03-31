En çok altın rezervine sahip olan ülkeler belli oldu! İşte, Türkiye’nin altın rezervi sıralamasındaki yeri… Son dönemde rekorlara doyamayan altında en çok rezerve sahip olan ülkeler belirlendi. Türkiye altın rezervi listesinde üst sıralarda yer aldı. İşte Türkiye’nin altın rezervi sırlamasındaki yeri…

ensonhaber.com

Yatırım yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında olan altın gün geçtikçe yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Yatırım amaçlı kullanımı bu denli fazla olan altın için Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Altın Konseyi Louis Federal Rezerv Bankası'nın verilerine göre, 2023 itibariyle en çok altın rezervi bulunan 11 ülke açıklandı.

İstikrarlı ve güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın için birçok ülke rezervlerini arttırma planları yapıyor.

Ülkelerin genel finansal portföylerini çeşitlendirmelerine de olanak sağlayan altın, dünya üzerinde şu ana kadar çıkarılanlarının neredeyse beşte biri merkez bankalarının elinde bulunuyor.

İşte, en çok altın rezervine sahip olan ülkeler…

1-Amerika Birleşik Devletleri

8 bin 133 ton

2-Almanya

3 bin 353 ton

3-İtalya

2 bin 452 ton

4-Fransa

2 bin 437 ton

5-Rusya

2 bin 333 ton

6-Çin

2 bin 192 ton

7-İsviçre

Bin 40 ton

8-Japonya

847 ton

9-Hindistan

801 ton

10-Hollanda

612 ton

11-Türkiye

479 ton