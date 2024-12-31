En çok kazanan futbolcular belli oldu! Ronaldo kazancıyla farkı açtı

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Amerika merkezli olan ünlü ekonomi dergisi Forbes, dünyanın en çok para kazanan futbolcularını listeledi. Listede yer alan rakamlar adeta dudak uçuklatırken, zirveye oturan isim kimseyi şaşırtmadı.

Listede yer alan futbolcular gelirleriyle dudak uçuklatırken, Cristiano Ronaldo’nun gelirinin açık ara farkı dikkat çekti.

Listede yetenekleriyle dünya futbolunda idol olan isimler yer alırken ilk 10 sıraya başarılı futbolcularıyla girmeyi başaran Suudi Arabistan damgasını vurdu. İşte Forbes’un açıkladığı o 10 yıldız futbolcu ve dudak uçuklatan gelirleri…

EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULAR

10 – Kevin de Bruyne (Manchester City): 39 milyon dolar

9 – Sadio Mane (Al Nassr): 52 milyon dolar

8 – Mohamed Salah (Liverpool): 53 milyon dolar

7 – Vinicius JR (Real Madrid): 55 milyon dolar

6 – Erling Haaland (Manchester City): 60 milyon dolar

5 – Kylian Mbappe (Real Madrid): 90 milyon dolar

4 – Karim Benzema (Al İttihad): 104 milyon dolar

3 – Neymar JR (Al Hilal): 110 milyon dolar

2 – Lionel Messi (Inter Miami): 135 milyon dolar

1 - Cristiano Ronaldo (Al Nassr): 285 milyon dolar