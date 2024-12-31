En düşük emekliye müjde: Maaşlar artıyor

Yağmur Dinç

Asgari ücret zammının yüzde 30 olarak açıklanmasının ardından gözler emeklilere çevrildi.

3 Ocak'ta netleşmesi beklenen emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek sorusu gündemde.

Bakan Vedat Işıkhan, emekli aylıklarına ilişkin soru üzerine, emekli aylıklarının arttırılmasının yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.

Kanuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarının Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerinin ise enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlendiğini dile getiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

EN DÜŞÜK AYLIK YÜKSELİYOR

Açıklamalara göre, en düşük emekli maaşı alan vatandaşları da zam bekliyor.

Işıkhan, "En düşük emekli aylığı bildiğiniz gibi 10 bin liraydı temmuz ayında, en son 12 bin 500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle; kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12 bin 500'e tamamlıyoruz ve aradaki fark da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödeniyor. Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim." dedi.