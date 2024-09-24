En Düşük IQ'ya Sahip 10 Ülke Açıklandı: Bakın Listede Kimler Var... 2024 itibarıyla en düşük ortalama IQ puanlarına sahip ilk 10 ülke, önemli sosyoekonomik zorlukları yansıtıyor. Nepal, 42,99 ortalama IQ ile en düşük sırada yer alırken, onu 45,07 ile Liberya ve Sierra Leone takip ediyor.

Yağmur Dinç

IQ veya zeka katsayısı, bir kişinin bilişsel yeteneklerinin bir ölçüsüdür ve ortalama IQ genellikle 100 civarındadır.

IQ puanları, bireylerdeki entelektüel potansiyeli ve bilişsel yetenekleri değerlendirmek için kullanılır.

70'in altındaki bir IQ zihinsel engelliliğin göstergesi olarak kabul edilirken, 130'un üzerindeki bir IQ üstün zekalı aralığında kabul edilir.

Mevcut en son araştırma ve verilere göre en düşük IQ puanlarına sahip ilk 10 ülkeyi derledik.

Dünya Nüfus İncelemesi'ne göre , 2024 yılı itibarıyla en düşük ortalama IQ puanına sahip ilk 10 ülkenin listesi şu şekilde:

1- NEPAL: 42.99

Nefes kesen manzaraları ve zengin kültürel mirasıyla tanınan Nepal, dünyanın en düşük ortalama IQ'suna sahip olma talihsizliğine sahip; yaklaşık 43 olarak tahmin ediliyor.

Bu düşük IQ'nun başlıca nedenlerinden biri, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi etkileyen yoksulluk.

Nepal'deki birçok çocuk, bilişsel gelişim için çok önemli olan uygun beslenmeden yoksun büyüyor.

2- LİBERYA: 45.07

Liberya, yaklaşık 45.07'lik ortalama IQ ile ikinci sırada yer alıyor. Ülke, eğitim sistemini ciddi şekilde bozan onlarca yıllık iç savaş ve siyasi istikrarsızlıkla karşı karşıya kaldı.

Pek çok çocuk kaliteli eğitime erişemiyor, bu da düşük eğitim düzeyine ve bilişsel gelişime yol açıyor.

3- SİERRA LEONE: 45.07

Liberya gibi Sierra Leone de iç savaş ve sağlık ve eğitim sistemlerini harap eden Ebola salgınları nedeniyle önemli bir kargaşa yaşadı. Bu krizlerin sonucunda pek çok çocuk yeterli eğitim veya sağlık hizmetlerine erişimden mahrum kaldı.

Birçok çocuk maddi kısıtlamalar nedeniyle okula gitmiyor veya erken yaşta okulu bırakıyor.

Yoksulluk, birçok ailenin günde 2 dolardan az bir parayla yaşadığı Sierra Leone'de kritik bir sorun olmaya devam ediyor.

4- GUATEMALA: 47.72

Guatemala'da yetişkinler arasında okuma yazma bilmeme oranı oldukça yüksek, bu da yoksulluk döngüsünü sürdürüyor ve çocukların fırsatlarını kısıtlıyor.

Ülke, yoksulluk, yetersiz beslenme ve kaliteli eğitime sınırlı erişimle ilgili önemli zorluklarla karşı karşıya.

5- GAMBİYA: 52.98

Gambiya'da yoksulluk yaygın olup, gıda, sağlık hizmeti ve eğitim gibi temel ihtiyaçlara erişim sınırlıdır.

Birçok aile çocuklarına yeterli beslenmeyi sağlamakta zorluk çekiyor ve bu da beyin gelişimini engelleyebilecek yetersiz beslenmeye yol açıyor.

6- NİKARAGUA: 52.69

Pek çok Nikaragualı, bilişsel gelişim için gerekli olan uygun beslenme ve sağlık hizmetlerini karşılayabilme yeteneklerini sınırlayan yoksul koşullarda yaşıyor.

Bu sosyoekonomik faktörler, Nikaragua'nın ortalama IQ puanına yansıyan daha düşük bilişsel performansa yol açıyor.

7- GİNE 53.48

Nüfusun bilişsel gelişimini engelleyen çeşitli sosyoekonomik güçlükler yaşanırken Gine'nin ortalama IQ'su 53.48'dir.

Gine'de yoksulluk yaygındır; birçok aile, gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmektedir.

8- GANA: 58.16

Gana, bu listedeki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yoksulluk seviyelerini düşürmede ilerleme kaydetmiş olsa da, birçok aile hâlâ besleyici gıdaya yetersiz erişimle mücadele ediyor.

9- FİLDİŞİ SAHİLİ: 58.16

Fildişi Sahili'nde yoksulluk yaygın; birçok aile sağlıklı beyin gelişimi için gerekli olan besleyici gıda ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlara erişemiyor.

10- GÜNEY SUDAN: 58.16

Yoksulluk Güney Sudan'ın her yerinde yaygın olmaya devam ediyor.

Birçok aile, yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor,

Çocukların bilişsel gelişimi desteklemek için gerekli olan uygun beslenmeyi sağlamak da neredeyse imkansız.