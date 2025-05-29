En fazla domuz eti satışı o ilde: Tahminler ters köşe oldu

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde gerçekleştirdiği gıda denetimleri kapsamında ciddi bulgulara ulaştı.

Bakanlık verilerine göre, domuz eti içeren ürünlerin en fazla satışa sunulduğu iller arasında Bursa, Konya, Antalya, Muğla, Balıkesir ve Adana yer aldı.

Denetimlerde mevzuata aykırı üretim yapan bazı firmalar da ifşa edilerek kamuoyuna duyuruldu.

Yetkililer, vatandaşların sağlığını riske atmamak adına satın aldıkları ürünlerin etiket bilgilerini mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

İşte domuz eti satışında öne çıkan iller:

ZİRVEDEKİ ŞEHİR ŞAŞIRTTI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği denetimlerde, Türkiye’de domuz eti satışının en yoğun yaşandığı ilk 6 şehir açıklandı.

Listeye göre Bursa, Konya, Antalya, Muğla, Balıkesir ve Adana, domuz eti ürünlerinin en fazla bulunduğu iller arasında yer aldı.

Özellikle Bursa ve Konya gibi muhafazakar yapısıyla bilinen şehirlerin listenin başında olması şaşırttı.

TURİSTİK ŞEHİRLER DE LİSTEDE

Listede yer alan Antalya ve Muğla gibi turistik şehirlerdeki yoğun yabancı ziyaretçi trafiği, domuz eti içeren ürünlerin menülere talep doğrultusunda eklendiği iddialarını gündeme taşıdı.

Ancak bazı işletmelerin bu ürünleri tüketicilere açıkça belirtmeden servis etmesi, özellikle yerli müşterilerden gelen şikayetlerin artmasına neden oldu.