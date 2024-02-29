En fazla dul bu şehirde: Evlenenlerin çoğu boşanıyor… Türkiye'nin boşanma istatistikleri açıklandı. En çok dul olan şehir bakın neresi çıktı! Resmen orada evlenen boşanıyor…

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de evlenme ve boşanma istatistiklerini içeren 2023 yılı verilerini paylaştı.

Yayınlanan istatistiklere göre, evlilik ve boşanma süreçleri ülke genelinde dikkat çekici bir şekilde seyrediyor.

İstatistiklere göre, 2023 yılında Türkiye genelinde kaba evlenme hızı binde 6,63 olarak kaydedildi.

Bu dönemde evlenen çiftlerin sayısında ise önceki yıla kıyasla bir azalma gözlemlendi. 2022 yılında 575 bin 891 olan evlenen çiftlerin sayısı, 2023 yılında 565 bin 435'e geriledi.

Boşanma istatistiklerine baktığımızda ise, 2023 yılında kaba boşanma hızının binde 2,01 olduğunu görüyoruz.

Bu rakam, önceki yıla göre hafif bir azalışı ifade ediyor. 2022 yılında 182 bin 437 olan boşanan çiftlerin sayısı, 2023 yılında 171 bin 881'e geriledi.

En fazla boşanma o şehirde çıktı!

İl bazında incelendiğinde ise, boşanma oranlarının en yüksek olduğu ilin İzmir olduğu ortaya çıktı. Bin nüfus başına düşen boşanma hızı binde 3,05 olarak belirlenen İzmir'i, binde 2,94 ile Antalya takip etti.

Ortalama evlilik yaşında artış

Yapılan incelemeler, her iki cinsiyette de ortalama ilk evlenme yaşının arttığını gösteriyor.

2023 yılına ait verilere göre, erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 28,3 iken, kadınlarda bu yaş 25,7 olarak kaydedildi. Bu da, erkekler ile kadınlar arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkının 2,6 olduğunu gösteriyor.