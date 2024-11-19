En iyi penaltıcılar listelendi! Millilerin efsanesi listeye damga vurdu…

Haber Merkezi

Almanya merkezli futbol veri sitesi Transfermarkt bu kez penaltıcıların enlerini listeledi. Avrupa’nın önde gelen 10 büyü liginde 2000 yılından şimdiye kadar kullanılan penaltılar incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda en yüksek gol oranına sahip olan futbolcular listelendi. Her vurduğu gol olan isimler desek yeri olacak listeye dahil olan Türk futbolcu şaşırttı.

Avrupa liglerinde 2000 yılından bu yana kullandıkları penaltıları ağlarla buluşturan isimler bakın kimler oldu.

EN İYİ 10 PENALTICISI!

1- Simão Sabrosa - Portekiz

Kullanılan penaltı sayısı: 41

Gol oranı: Yüzde 95,1

2- Bas Dost - Hollanda

Kullanılan penaltı sayısı: 45

Gol oranı: 91,1

3- Bruno Fernandes - Portekiz

Kullanılan penaltı sayısı: 66

Gol oranı: Yüzde 90,9

4- T. Simons - Belçika

Kullanılan penaltı sayısı: 68

Gol oranı: Yüzde 89,7

5- Harry Kane - İngiltere

Kullanılan penaltı sayısı: 66

Gol oranı: Yüzde 89,4

6- Mario Balotelli - İtalya

Kullanılan penaltı sayısı: 46

Gol oranı: Yüzde 89,1

7- Kramaric - Hırvatistan

Kullanılan penaltı sayısı: 45

Gol oranı: Yüzde 88,9

8- Paulo Dybala

Kullanılan penaltı sayısı: 45

Gol oranı: 88,9

9- Robert Lewandovski

Kullanılan penaltı sayısı: 81

Gol oranı: Yüzde 88,9

10- Burak Yılmaz - Türkiye

Kullanılan penaltı sayısı: 52

Gol oranı: 88,5