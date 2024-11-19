En iyi penaltıcılar listelendi! Millilerin efsanesi listeye damga vurdu…

Almanya merkezli futbol veri sitesi Transfermarkt bu kez penaltıcıların enlerini listeledi. Avrupa’nın önde gelen 10 büyü liginde 2000 yılından şimdiye kadar kullanılan penaltılar incelendi.
Yapılan incelemeler sonucunda en yüksek gol oranına sahip olan futbolcular listelendi. Her vurduğu gol olan isimler desek yeri olacak listeye dahil olan Türk futbolcu şaşırttı.
Avrupa liglerinde 2000 yılından bu yana kullandıkları penaltıları ağlarla buluşturan isimler bakın kimler oldu.
EN İYİ 10 PENALTICISI!
1- Simão Sabrosa - Portekiz
Kullanılan penaltı sayısı: 41
Gol oranı: Yüzde 95,1
2- Bas Dost - Hollanda
Kullanılan penaltı sayısı: 45
Gol oranı: 91,1
3- Bruno Fernandes - Portekiz
Kullanılan penaltı sayısı: 66
Gol oranı: Yüzde 90,9
4- T. Simons - Belçika
Kullanılan penaltı sayısı: 68
Gol oranı: Yüzde 89,7
5- Harry Kane - İngiltere
Kullanılan penaltı sayısı: 66
Gol oranı: Yüzde 89,4
6- Mario Balotelli - İtalya
Kullanılan penaltı sayısı: 46
Gol oranı: Yüzde 89,1
7- Kramaric - Hırvatistan
Kullanılan penaltı sayısı: 45
Gol oranı: Yüzde 88,9
8- Paulo Dybala
Kullanılan penaltı sayısı: 45
Gol oranı: 88,9
9- Robert Lewandovski
Kullanılan penaltı sayısı: 81
Gol oranı: Yüzde 88,9
10- Burak Yılmaz - Türkiye
Kullanılan penaltı sayısı: 52
Gol oranı: 88,5