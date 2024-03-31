En kısa oy pusulası o ilde! Sadece 4,5 cm... Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde seçmen, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 4,5 santimetre uzunluğunda en kısa pusulada oy kullanıyor.

ensonhaber.com

81 ilde vatandaşlar oy vermek üzere sandık başına gidiyor.

Oy pusulalarına basılan mühürler ile yöneticiler seçiliyor.

En uzun oy pusulası, 22 siyasi partinin ve 27 bağımsız adayın yarışacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için basılan oldu.

En kısa pusula ise Şırnak'ta.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Şırnak'ın Hilal beldesinde 2 bin 273 seçmenin, Şeyhan İlk ve Ortaokulu'ndaki 8 sandıkta, saat 07.00'den itibaren oy verme işlemi başladı.

Seçmenler, sadece bir aday olduğu için 4,5 santimetre uzunluğunda en kısa pusulada oy kullanıyor.

Tek parti aday

Şeyhan İlkokulu 1030 nolu sandıkta oyunu kullanan Cehver Benek, partisinin kendisini tekrar beldede aday gösterdiği için mutlu olduğunu, 5 yıl daha belde için en iyi hizmeti vermeye çalışacağını söyledi.

Daha önce 3 dönem seçildiğini anımsatan Benek, "2009 yılından bu yana görev yapıyorum. Allah'ın izniyle belde halkına en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 5 yıl daha bize ruhsat verilecek. Bu sorumlulukla vatandaşların hizmetindeyiz. Onlara layık ve hizmetkar olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.