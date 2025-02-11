En kötü araba kullanan şehirler belli oldu! Araba kullanmaktan bir haberler

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Türkiye'de son yıllarda trafik kurallarına daha sıkı denetim uygulanmasına rağmen, bazı şehirlerde sürücülerin yayalara karşı duyarlılığı cezalara rağmen sınıfta kalıyor.

Bu kapsamda yapılan son araştırmalarla birlikte Türkiye’de trafikte en kötü araba kullanan sürücülerin şehirleri belli oldu.

Bu şehirlerdeki sürücüler trafikte seyir halindeyken yaya güvenliğine saygıda sınıfta kalarak şaşırtıcı sonuçları ortaya koydular. Bakın Türkiye’nin en kötü araba kullanan illeri hangileri oldu.

EN KÖTÜ ARABA KULLANAN ŞEHİRLER

1-SAKARYA

2- KOCAELİ

3- GAZİANTEP

4- İSTANBUL

5- ADANA