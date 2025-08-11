En son nerede deprem oldu? 11 Ağustos Pazartesi son depremler listesi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremlerin detaylarını vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki ülkemizde son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte son depremler listesi...