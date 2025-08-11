En son nerede deprem oldu? 11 Ağustos Pazartesi son depremler listesi...

Türkiye ve çevresinde meydana gelen bütün depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaktadır.
Vatandaşlar ülkemizde meydana gelen depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi internet sitelerini sık sık ziyaret ediyor.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Balıkesir'de deprem
10 Ağustos Pazar günü merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda ilde hissedildi.
AFAD, bölgede 237 artçı deprem kaydedildiğini bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğunu açıkladı.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.