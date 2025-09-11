En son nerede deprem oldu? 11 Eylül 2025 son depremler listesi...

Türkiye ve çevresinde meydana gelen bütün depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaktadır.

Vatandaşlar ülkemizde meydana gelen depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi internet sitelerini sık sık ziyaret ediyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor.

Ankara'da deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara Kalecik olan bir deprem meydana geldi.

Saat 08.24'te meydana gelen depremin 4.1 büyüklüğünde ve 11.08 km derinliğinde olduğu öğrenildi.

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ