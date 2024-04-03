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En son nerede deprem oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Son depremler listesi..

En son nerede deprem oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Son depremler listesi.. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde yaşanan depremlerin detaylarını vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki ülkemizde son deprem ne zaman oldu? İşte son depremler listesi..