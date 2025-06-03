En son nerede deprem oldu? Son depremler listesi 3 Haziran 2025

Haber Merkezi

Türkiye ve çevresinde meydana gelen bütün depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaktadır.

Vatandaşlar ülkemizde yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini ziyaret ediyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Akdeniz olan 5.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 10.43 kilometre uzaklıktaki depremin 67.91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ