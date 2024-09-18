En ucuz ayçiçek yağı hangi markette? BİM, A101, Migros ayçiçek yağı fiyatları...
Hüseyin Topuz

Mutfakların olmazsa olmazı ayçiçek yağı son dönemlerde fiyatı en çok artış yaşayan ürünler arasında yer alıyor.

Ayçiçek yağı fiyatları vatandaşlar tarafından sık sık internette araştırılıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında "En ucuz ayçiçek yağı hangi markette?" sorusuna yanıt arıyor.

Zincir marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatlarını sizler için derledik. İşte zincir marketlerdeki güncel ayçiçek yağı fiyatları...

BİM

Sole 5 Lt Pet Ayçiçek Yağı: 209 TL

Migros

Çotanak 5 Lt: Kare Pet Ayçiçek Yağı 215 TL

Torku Ayçiçek Yağı: Pet 5 Lt 229,95 TL

Migros 5 Lt Köşeli Pet Ayçiçek Yağı 229,50 TL

A101

Bizce 5 Lt Köşeli Pet Damacana Ayçiçek Yağı: 159 TL

Safya 5 Lt Ayçiçek Yağı: Teneke: 189 TL

Vera 5 Lt Pet Ayçiçek Yağı: 209 TL

Emek 4.5 Lt Ayçiçek Yağı: 211,50 TL

Oba Ayçiçek Yağı 5 Lt: 229 TL

Ptt Avm

Yudum 4.5 Lt Ayçiçek Yağı: 380 TL

Tarım Kredi Pet 5 Lt Ayçiçek Yağı: 237 TL

Tarım Kredi Market

TMO 5 Lt Pet Şişe Ayçiçek Yağı: 195 TL

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Hüseyin Topuz
Editör