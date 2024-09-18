En ucuz ayçiçek yağı hangi markette? BİM, A101, Migros ayçiçek yağı fiyatları...

Mutfakların olmazsa olmazı ayçiçek yağı son dönemlerde fiyatı en çok artış yaşayan ürünler arasında yer alıyor.
Ayçiçek yağı fiyatları vatandaşlar tarafından sık sık internette araştırılıyor.
Vatandaşlar arama motorlarında "En ucuz ayçiçek yağı hangi markette?" sorusuna yanıt arıyor.
Zincir marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatlarını sizler için derledik. İşte zincir marketlerdeki güncel ayçiçek yağı fiyatları...
BİM
Sole 5 Lt Pet Ayçiçek Yağı: 209 TL
Migros
Çotanak 5 Lt: Kare Pet Ayçiçek Yağı 215 TL
Torku Ayçiçek Yağı: Pet 5 Lt 229,95 TL
Migros 5 Lt Köşeli Pet Ayçiçek Yağı 229,50 TL
A101
Bizce 5 Lt Köşeli Pet Damacana Ayçiçek Yağı: 159 TL
Safya 5 Lt Ayçiçek Yağı: Teneke: 189 TL
Vera 5 Lt Pet Ayçiçek Yağı: 209 TL
Emek 4.5 Lt Ayçiçek Yağı: 211,50 TL
Oba Ayçiçek Yağı 5 Lt: 229 TL
Ptt Avm
Yudum 4.5 Lt Ayçiçek Yağı: 380 TL
Tarım Kredi Pet 5 Lt Ayçiçek Yağı: 237 TL
Tarım Kredi Market
TMO 5 Lt Pet Şişe Ayçiçek Yağı: 195 TL