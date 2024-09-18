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En ucuz iPhone 16 bakın hangi ülkede satılıyor! İşte fiyat listesi

En ucuz iPhone 16 bakın hangi ülkede satılıyor! İşte fiyat listesi Apple, yeni iPhone 16 serisini tanıttı ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. iPhone 16'nın 128 GB modelinin en uygun fiyatlı satış noktaları merak konusu oldu. Bakın en ucuz hangi ülke satıyor…