En ucuz iPhone 16 bakın hangi ülkede satılıyor! İşte fiyat listesi

Apple, 9 Eylül’de gerçekleştirdiği “It’s Glowtime” etkinliğinde merakla beklenen yeni iPhone 16 serisini tanıttı.
Şıklığı ve gelişmiş özellikleriyle teknoloji severlerin ilgisini çeken bu modeller, global ölçekte büyük bir yankı uyandırdı.
Türkiye’de de yoğun ilgi gören iPhone 16, fiyat etiketleriyle dikkat çekti.
Peki, iPhone 16'nın 128 GB versiyonu en ucuz hangi ülkede satılıyor?
EN UCUZ HANGİ ÜLKEDE?
Apple’ın ana vatanı olan Amerika Birleşik Devletleri, iPhone 16’nın 128 GB modelinin en uygun fiyatla satıldığı ülke olarak öne çıkıyor. Cihaz burada 799 dolara (27.179 TL) satışa sunuluyor.
Kanada, iPhone 16’nın 128 GB modelini 829 dolara (28.264 TL) sunarak ikinci sırada yer alıyor. Çin, 842 dolarlık (28.716 TL) fiyatıyla iPhone 16’nın 128 GB modelinin en uygun fiyatlı olduğu üçüncü ülke konumunda. Peki Türkiye kaçıncı sırada?
İşte ülkelere göre fiyat listesi:
KAYNAK: Shiftdelete.net