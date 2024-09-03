En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! İşte, en ucuz otomobiller...
Editör: Seda Yeşilyurt

kurlarında yaşanan dalgalanmalar özellikle de sıfır ve ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatlarında hareketlilik yaşanmasına neden olmaya devam ediyor.

Otomobil fiyatlarına yansıyan değişiklikler aracını değiştirmek hem de yeni araç almak isteyenleri vurdu. Bazı otomobil markalar yaşanan dalgalanmalar nedeniyle sıfır ve ikinci el otomobillere zam yaptı.

Yaşanan bu zamların ardından en ucuz otomobiller listelendi. Bakın sıfır araçlarda en ucuz araçlar hangileriymiş...

İŞTE, EN UCUZ ARAÇLAR...

Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp- 969 bin 900 TL

Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel- 1 milyon 75 bin 900 TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno otomatik benzinli 2023 model- 1 milyon 170 bin TL

Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp-1 milyon 184 bin 900 TL

MG ZS Comfort 1.0 AT 111 ps- 1 milyon 209 bin TL

Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp Style DSG-1 milyon 310 bin TL

TOGG V1 RWD Standart Menzil- 1 milyon 432 bin 600 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S- 1 milyon 433 bin TL

Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost 125 ps manuel benzin/hibrit- 1 milyon 464 bin 100 TL

BYD ATTO 3- 1 milyon 590 bin TL

Chery Omoda 5 Vision- 1 milyon 637 bin TL

Cupra Leon 1.5 eTSI 150 jp DSG - 1 milyon 800 bin TL

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic- 2 milyon 52 bin 737 TL

BMW 120 M Sport mild hybrid otomatik benzinli 140 bg- 2 milyon 298 bin 200 TL

Mercedes A200 AMG benzin, otomatik- 2 milyon 543 bin TL

KAYNAK: SPUTNIK