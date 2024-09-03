En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! İşte, en ucuz otomobiller...

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar özellikle de sıfır ve ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatlarında hareketlilik yaşanmasına neden olmaya devam ediyor.
Otomobil fiyatlarına yansıyan değişiklikler aracını değiştirmek hem de yeni araç almak isteyenleri vurdu. Bazı otomobil markalar yaşanan dalgalanmalar nedeniyle sıfır ve ikinci el otomobillere zam yaptı.
Yaşanan bu zamların ardından en ucuz otomobiller listelendi. Bakın sıfır araçlarda en ucuz araçlar hangileriymiş...
İŞTE, EN UCUZ ARAÇLAR...
Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp- 969 bin 900 TL
Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel- 1 milyon 75 bin 900 TL
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno otomatik benzinli 2023 model- 1 milyon 170 bin TL
Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp-1 milyon 184 bin 900 TL
MG ZS Comfort 1.0 AT 111 ps- 1 milyon 209 bin TL
Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp Style DSG-1 milyon 310 bin TL
TOGG V1 RWD Standart Menzil- 1 milyon 432 bin 600 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S- 1 milyon 433 bin TL
Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost 125 ps manuel benzin/hibrit- 1 milyon 464 bin 100 TL
BYD ATTO 3- 1 milyon 590 bin TL
Chery Omoda 5 Vision- 1 milyon 637 bin TL
Cupra Leon 1.5 eTSI 150 jp DSG - 1 milyon 800 bin TL
Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic- 2 milyon 52 bin 737 TL
BMW 120 M Sport mild hybrid otomatik benzinli 140 bg- 2 milyon 298 bin 200 TL
Mercedes A200 AMG benzin, otomatik- 2 milyon 543 bin TL
KAYNAK: SPUTNIK