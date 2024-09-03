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En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! İşte, en ucuz otomobiller...

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! İşte, en ucuz otomobiller... Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar sonucunda bazı otomobil markaları zam kararı almıştı. Yapılan zamların ardından en ucuz sıfır araçlarda belli oldu. İşte, en ucuz sıfır araçlar...