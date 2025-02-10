En uzun ömürlü otomobiller belli oldu! Alan rahat ediyor; 400 bin kilometreyi geçiyorlar

Haber Merkezi

ABD merkezli iSeeCars oto şirketi tarafından otomobiller üzerinde yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Şirket, bu kez 402 milyondan fazla arabanın incelenmesiyle ortaya çıkan sonuçlarıyla şaşırttı.

Araç tercihi yapılırken, konfor, yakıt verimliliği, hacim gibi birçok özellik müşterilerin seçiminde etkili olurken özellikle sık araba değiştirmek istemeyenler tarafından dikkat edilen bu detaylar ile en uzun ömürlü olanı tercih edilmek isteniyor.

Tam da bu noktada iSeeCars tarafından yapılan çalışmada en uzun kilometre ömrüne sahip olan otomobiller listelendi. Milyonlarca aracın incelenmesi sonucunda ortalama bir aracın 400 bin kilometreye ulaşma şansı yüzde 8,6 olarak hesaplanırken bu oranın üstüne çıkan modeller seçildi.

Yapılan incelemeler de ise kaza raporları, darbe dayanıklılığı, frenleme sistemi gibi bir çok verinin uzmanlar tarafından değerlendirilerek en uzun kilometre ömrüne sahip 10 model belirlendi.

EN UZUN KİLOMETRE ÖMRÜNE SAHİP 10 MODEL

1 - Toyota Avalon %22.0

2 - Honda Accord: %16,6

3 - Toyota Camry: %13,5

4 - Honda Accord Hibrit: %13.1

5 - Toyota Prius: %12,6

6 - Lexus ES: %10,6

7 - Lexus IS: %9.0

8 - Toyota Corolla: %7.8

9 - Honda Civic: %7.2

10 - Nissan Altima: %6,3