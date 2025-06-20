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En yakın milli maç ne zaman, rakipler kimler? A Milli Takım maç fikstürü

Futbolseverlerin gündeminde milli maçlar yer alıyor. Peki, en yakın milli maç ne zaman oynanacak? Türkiye'nin rakipleri kimler? İşte A Milli Takım'ın güncel maç fikstürü ve detaylar...

Haber Merkezi Haber Merkezi
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En yakın milli maç ne zaman, rakipler kimler? A Milli Takım maç fikstürü

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hedefi doğrultusunda hazırlıklarını sürdürürken sahaya çıktığı son iki hazırlık maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yeni sezona moralli giren ay-yıldızlı ekip, artık resmi maçlara odaklandı.

Yeni sezonla birlikte Türkiye'nin yer alacağı grup, fikstür ve rakipleri de netleşti.

Sporseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise “En yakın milli maç ne zaman, rakip kim?” soruları geliyor.

EN YAKIN MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Takımımızın bir sonraki resmi karşılaşması, 4 Eylül 2025 Perşembe günü Gürcistan’a karşı deplasmanda oynanacak. Bu mücadele, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk sınavımız olacak.

A MİLLİ TAKIM DÜMYA KUPASI ELEME FİKSTÜRÜ

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye

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